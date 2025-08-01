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Тренер ЦСКА Челестини – об игре против Месси: некоторые моменты не поддаются объяснению

Тренер ЦСКА Челестини – об игре против Месси: некоторые моменты не поддаются объяснению
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Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини вспомнил, как играл против аргентинского нападающего Лионеля Месси. Челестини выступал в составе «Хетафе» в полуфинальном матче Кубка Короля с «Барселоной».

«Был на поле, когда Месси забил в стиле Марадоны. Тогда «Барселона» обыграла «Хетафе» в полуфинале Кубка Короля. Он начал дриблинг напротив меня, думал, сейчас его точно остановит следующий защитник. Думал так до тех пор, пока нам не забили. Он делает вещи не с этой планеты, некоторые моменты не поддаются объяснению. Когда мы встретились на поле, он был совсем молодым, но уже тогда против него было невозможно играть», — сказал Челестини в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Челестини подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления ещё на сезон.

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