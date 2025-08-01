Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» близок к подписанию Миретти из «Ювентуса» — Corriere dello Sport

«Наполи» близок к подписанию Миретти из «Ювентуса» — Corriere dello Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти, проведший прошлый сезон в аренде в «Дженоа», может усилить «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы практически согласовали условия с игроком, но продолжают переговоры с «Ювентусом», который оценивает трансфер в €12–14 млн.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, ранее работавший в системе «Юве Некст Джен», хорошо знаком с Миретти и рассматривает его как вариант для усиления центра поля. Игрок соответствует возрастным критериям для включения в заявку как воспитанник итальянского клуба, что делает его удобным с точки зрения регламента.

В прошлом сезоне Миретти провёл 26 матчей во всех турнирах за «Дженоа», в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Интеренет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.

Материалы по теме
Официально
«Ювентус» объявил о переходе Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android