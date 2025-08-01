«Наполи» близок к подписанию Миретти из «Ювентуса» — Corriere dello Sport

Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти, проведший прошлый сезон в аренде в «Дженоа», может усилить «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы практически согласовали условия с игроком, но продолжают переговоры с «Ювентусом», который оценивает трансфер в €12–14 млн.

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, ранее работавший в системе «Юве Некст Джен», хорошо знаком с Миретти и рассматривает его как вариант для усиления центра поля. Игрок соответствует возрастным критериям для включения в заявку как воспитанник итальянского клуба, что делает его удобным с точки зрения регламента.

В прошлом сезоне Миретти провёл 26 матчей во всех турнирах за «Дженоа», в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. Интеренет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.