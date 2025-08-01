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Рашид Рахимов обозначил задачи «Рубина» в Кубке России

Рашид Рахимов обозначил задачи «Рубина» в Кубке России
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов обозначил цели казанской команды в Фонбет Кубке России. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира казанцы обыграли «Оренбург» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Даку – 30'     2:0 О. Иванов – 90'    

— Задачи в Кубке стали выше по сравнению с прошлым сезоном?
— Команда уже второй год прыгает выше головы. Я часто повторяю. Пока развития в классе у нас нет, поэтому мы готовимся от матча к матчу, смотрим, кто готов. Конечно, надеемся, что улучшимся качественно до закрытия трансферного окна. Но пока мы стоим, и этой команде нужно отдать должное за отдачу и отношение. И болельщики стали приходить, когда видят неравнодушие, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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