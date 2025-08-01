Челестини ответил, как бы мог отреагировать Эрик Кантона на его решение возглавить ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможную реакцию экс-нападающего «Лидса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрика Кантона на свой выбор продолжить карьеру в московском клубе.

«Наверняка бы удивился, как и многие. Многие могут удивиться этому, но, скорее, это не футбольные люди. Так что, скорее всего, нет. Эрик бы как раз не удивился», — сказал Челестини в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, контракт Челестини с ЦСКА рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. До назначения в армейскую команду, специалист работал со швейцарскими клубами «Базель», «Сьон», «Люцерн», «Лугано», «Лозанна».