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Челестини рассказал, почему выбрал ЦСКА

Челестини рассказал, почему выбрал ЦСКА
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Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему предпочёл московский клуб возможному участию в Лиге Европы с другим коллективом.

«Ищу проекты, в которых могу продолжать расти как тренер. На тот момент у меня было несколько вариантов. Один из них — пойти в клуб, который может стать великим и войти в историю. А ЦСКА — уже исторический клуб в спортивной и футбольной среде. Команда сыграла в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграла Лигу Европы в 2005 году. Так что это большой клуб. Я хотел продолжать побеждать, быть в команде, которая может дать мне шанс победить. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате. На спортивном уровне этот клуб меня заинтересовал. Спортивный вызов всегда интересен. Если честно, сыграл человеческий момент. Это другая культура, другой футбол, это приключения. Мне нравится учиться, открывать что-то новое. Как я уже сказал, в спортивном смысле ЦСКА хороший проект. Представилась возможность стать его частью и выйти из зоны комфорта», — сказал Челестини в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Челестини заключил контракт с клубом на два года с опцией продления ещё на сезон.

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