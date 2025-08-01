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Рашид Рахимов: старый формат Кубка России мне нравился больше

Рашид Рахимов: старый формат Кубка России мне нравился больше
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов признался, что старый формат Фонбет Кубка России ему нравился больше. Напомним, новый формат турнира с групповым этапом Пути РПЛ появился после введения в отношении российских команд международных санкций.

— Для вас был бы интереснее возврат к старому формату Кубка с точки зрения спортивной борьбы?
— Это было сделано после того, как мы перестали играть в Европе, чтобы количество игр увеличилось. Но мне кажется, тот формат мне больше нравился, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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