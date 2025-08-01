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Виктор Дьёкереш объяснил выбор 14-го номера в «Арсенале»

Виктор Дьёкереш объяснил выбор 14-го номера в «Арсенале»
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Новичок «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал выбор 14-го номера, под которым в прошлом выступал лучший бомбардир в истории лондонского клуба Тьерри Анри.

«Конечно, я знаю историю. Честно говоря, доступных номеров было не так много. Выбор был невелик. Но, конечно, этот вариант был доступен. Поэтому, когда я понял, что это самый простой выбор, я его и сделал. Я не собираюсь сравнивать себя с тем, чего он добился в своей карьере. Особенно здесь. Я просто хочу заниматься своим делом и демонстрировать свои качества. Конечно, он был потрясающим игроком, но не таким, как я. Я просто хочу заниматься своим делом», — приводит слова Дьёкереша ВВС.

В прошлом сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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