Шешко — о сравнении с Холандом: я буду слушать и учиться, чтобы стать ещё лучше, чем он

22-летний форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко на фоне слухов о переходе в АПЛ прокомментировал сравнения с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Такие сравнения мотивируют меня и придают мне энергии. Они не оказывают на меня давления. Я буду слушать и учиться, чтобы стать лучше, чем он. Мои товарищи по команде в клубе говорят, что мы с Холандом очень похожи, особенно в плане скорости. Большинство из них даже говорят мне, что я лучше него!» — приводит слова Шешко The Sun.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах за «РБ Лейпциг», в которых отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.