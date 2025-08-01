Бубнов: «Крылья» очень резко в качестве прибавили в игре с «Краснодаром», я не ожидал

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Гости одержали победу со счётом 2:1.

«Крылья Советов» очень резко, на мой взгляд, в качестве прибавили в игре с «Краснодаром», какой бы там у «Краснодара» ротированный состав ни был. Они хуже с «Нижним Новгородом» сыграли, у которого выиграли. Во втором тайме у «Краснодара» вышли игроки стартового состава, и в первом тайме достаточно высокий уровень показывал «Краснодар». И они [«Крылья Советов»] на этом фоне очень здорово выиграли. И, честно говоря, я не ожидал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».