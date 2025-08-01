Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ по итогам этого сезона

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил сомнения в чемпионских перспективах «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ.

«Думаю, «Манчестер Сити» был далёк от победы в прошлом сезоне, и этим летом в команде было много изменений. Учитывая количество подписанных за последний год футболистов, эту команду почти не узнать. Думаю, уйдёт какое-то время на то, чтобы сыграться. Нет, я не думаю, что они смогут выиграть АПЛ. Я твёрдо верю в «Ливерпуль». Если и будет какая-то неожиданность, то, скорее, со стороны «Арсенала». В крайнем случае – «Челси». Но не думаю, что «Ман Сити» сможет так быстро оправиться», — приводит слова Оуэна Metro.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вулверхэмптоном». Игра состоится 16 августа.