Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ по итогам этого сезона

Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ по итогам этого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил сомнения в чемпионских перспективах «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ.

«Думаю, «Манчестер Сити» был далёк от победы в прошлом сезоне, и этим летом в команде было много изменений. Учитывая количество подписанных за последний год футболистов, эту команду почти не узнать. Думаю, уйдёт какое-то время на то, чтобы сыграться. Нет, я не думаю, что они смогут выиграть АПЛ. Я твёрдо верю в «Ливерпуль». Если и будет какая-то неожиданность, то, скорее, со стороны «Арсенала». В крайнем случае – «Челси». Но не думаю, что «Ман Сити» сможет так быстро оправиться», — приводит слова Оуэна Metro.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вулверхэмптоном». Игра состоится 16 августа.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: порой передышка помогает сделать работу в будущем лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android