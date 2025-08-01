Бубнов сравнил атаку «Локомотива» при Воробьёве и Комличенко

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о вариантах атаки московского «Локомотива» с нападающими Дмитрием Воробьёвым и Николаем Комличенко.

«Я, например, отдаю предпочтение Воробьёву, и поэтому он и игрок стартового состава, Комличенко потом выходит на замену. Почему? Потому что он [Воробьёв] более скоростной и вариативный, и вот с ним можно комбинировать хорошо, запутывать оборону. И он очень быстро в контратаке может убежать, и не только убежать, но и отдать, и забить, всё, поэтому в этом смысле это очень сильный форвард.

Но здесь сказать, что у них там с нападением не ладится, даже с тем же Комличенко, — нет. У них всё равно ладится, когда у них оптимальный стартовый состав играет, а когда они начинают с Сарвели — он же не игрок стартового состава, а ещё там начинают народ выпускать — здесь уже и синхронности, и сыгранности не хватает с игроками атаки. Да и сами игроки атаки, они не стартовым составом выходят, а тоже варьируют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».