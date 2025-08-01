Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «МЮ» Валенсия помог предотвратить самоубийство человека в Эквадоре

Экс-игрок «МЮ» Валенсия помог предотвратить самоубийство человека в Эквадоре
Комментарии

Бывший полузащитник «Вильярреала», «Уигана» и «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия помог предотвратить самоубийство молодого человека в Эквадоре. Об этом 39-летний эквадорец сообщил в социальных сетях.

«Со мной произошёл крайне неприятный случай. Молодой человек хотел покончить с собой на этом мосту. Я вышел из машины и подошёл к нему. Я не спас его, но попытался поговорить с ним. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело. Слава богу, приехала его семья, и он передумал покончить с собой.

Давайте, пожалуйста, позаботимся о себе, своём разуме, своих сердцах. Психическое здоровье очень важно», — написал Валенсия.

Материалы по теме
Люк Шоу считает, что «Манчестер Юнайтед» способен выиграть чемпионат Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android