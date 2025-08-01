Экс-игрок «МЮ» Валенсия помог предотвратить самоубийство человека в Эквадоре

Бывший полузащитник «Вильярреала», «Уигана» и «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия помог предотвратить самоубийство молодого человека в Эквадоре. Об этом 39-летний эквадорец сообщил в социальных сетях.

«Со мной произошёл крайне неприятный случай. Молодой человек хотел покончить с собой на этом мосту. Я вышел из машины и подошёл к нему. Я не спас его, но попытался поговорить с ним. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело. Слава богу, приехала его семья, и он передумал покончить с собой.

Давайте, пожалуйста, позаботимся о себе, своём разуме, своих сердцах. Психическое здоровье очень важно», — написал Валенсия.