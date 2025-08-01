Денис Макаров высказался об атмосфере в «Динамо» под руководством Валерия Карпина

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос о работе под руководством главного тренера Валерия Карпина.

— После одного из товарищеских матчей в межсезонье вы позитивно отзывались о работе под руководством Карпина. Сейчас, после первых официальных матчей сезона, можете сказать то же самое?

— Я скажу даже больше. У нас очень позитивная обстановка в команде. Мне очень нравится то, как идёт работа и в плане подготовки, и в плане тактики. В принципе, первые матчи в чемпионате и Кубке показывают, что мы на правильном пути. Мне всё нравится, как и команде. Нас всех всё устраивает, и мы работаем дальше, чтобы прибавлять ещё больше, — приводят слова Макарова «Известия».