«Вот здесь грубая ошибка». Бубнов — о поражении «Локомотива» от ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 2:1. В составе ЦСКА отличились Милан Гаич и Кирилл Глебов, за «Локомотив» забил Алексей Батраков (с пенальти).

«Вот эта игра, в принципе, она была ничейная. Но Сильянов тоже уже опытный парень, хоть и молодой. Ну сноси его, на худой конец сноси его, получай карточку. Там остаётся совсем ничего, тем более в Кубке. Куда ты его пропускаешь? Пропускаешь из ничего… Вот здесь грубая ошибка», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».