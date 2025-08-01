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«Вот здесь грубая ошибка». Бубнов — о поражении «Локомотива» от ЦСКА

«Вот здесь грубая ошибка». Бубнов — о поражении «Локомотива» от ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 2:1. В составе ЦСКА отличились Милан Гаич и Кирилл Глебов, за «Локомотив» забил Алексей Батраков (с пенальти).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Вот эта игра, в принципе, она была ничейная. Но Сильянов тоже уже опытный парень, хоть и молодой. Ну сноси его, на худой конец сноси его, получай карточку. Там остаётся совсем ничего, тем более в Кубке. Куда ты его пропускаешь? Пропускаешь из ничего… Вот здесь грубая ошибка», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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