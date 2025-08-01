Расписание матчей 3-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Завтра, 2 августа, стартует 3-й тур чемпионата России по футболу сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура:
Расписание матчей 3-го тура РПЛ (время московское)
2 августа, суббота
- 18:00. «Ростов» — «Крылья Советов»
- 20:30. «Краснодар» — «Динамо»
- 20:30. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»
3 августа, воскресенье
- 13:30. «Акрон» — «Спартак»
- 15:45. «Балтика» — «Оренбург»
- 18:00. «Зенит» — ЦСКА
- 20:30. «Динамо» Махачкала — «Ахмат»
4 августа, понедельник
- 20:00. «Рубин» — «Сочи»
По итогам двух стартовых туров лидером РПЛ является «Локомотив» (6 очков). В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59).
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