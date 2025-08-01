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Антон Миранчук раскрыл, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии

Антон Миранчук раскрыл, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, сталкивался ли он когда-нибудь с русофобией в Швейцарии. По словам хавбека, местные жители относятся к нему очень хорошо.

— Сталкивался в Швейцарии с русофобией или чем-то вроде?
— Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А, во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл. Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное, — приводит слова Миранчука Sport24.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.

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