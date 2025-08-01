Бубнов отреагировал на несогласие Шнякина с оценкой Монтеса за матч «Локо» с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов ответил комментатору Дмитрию Шнякину, который ранее не согласился с оценкой защитника «Локомотива» Сесара Монтеса за игру во 2-м туре с «Краснодаром» (2:1). Бубнов поставил защитнику двойку.

«Шнякин потом возразил там? Пересматривал, видео собрал, всё. А я не смотрел — я пошагово смотрел, он-то пошагово не смотрел. Он там собирал, когда Монтес удачно играл там вверху. Он производит впечатление. Я вот беру, я покажу мои расшифровки — там у него шесть или восемь раз игра головой, и он все выиграл. И вот это запоминается, да.

Но технико-тактические действия любого игрока, они же не из одного элемента состоят. Там полно их — 11 элементов, по которым оценивается игрок. И вот в других элементах у него были ошибки, но это, во-первых, не грубые ошибки были, и они не повлияли на результат игры. Поэтому он игрок стартового состава, нет вопросов, по сравнению с этими игроками. Но вот в данном, в конкретном матче, да, вот были такие ошибки.

Вот играет головой, как он. Можно головой играть и засаживать в аут, и ещё там просто на отбой головой выносить. А классный защитник, он не только головой играет, но и смотрит, можно пас отдать или нет. Я понимаю, когда там прострел в штрафной площадке, там некуда, ты не видишь, и что ты в штрафной площадке будешь своему отдавать пас — там невозможно. А когда ты можешь сыграть головой и начать контратаку быстрее, вот это высший класс. Так вот у него там этого не было. Там одни минусы. Он головой сыграл, выиграл — плюс. И в тот же раз своему не отдал — минус. И что получается? Ноль. Вот поэтому оценка низкая. Но это не говорит о том, что это игрок низкого уровня. Для Российской Премьер-Лиги это классный игрок, но, к сожалению, в отдельных играх вот такое случается», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».