Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, удивляет ли его «Локомотив» на старте сезона

Александр Бубнов ответил, удивляет ли его «Локомотив» на старте сезона
Алексей Батраков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о московском «Локомотиве». Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России после 2-го тура.

«Удивляет ли на старте вот такая прыть от «Локомотива»? Нет, меня не удивляет после того, как я увидел состав и как они усилились. Они же очень сильно усилились, причём усилились в основном игроками Премьер-Лиги, которых мы хорошо знаем, и они сыгранны, и это ведущие игроки там «Химок».

Потом сейчас Батраков на своём уровне играет, это тоже очень важно, это же плеймейкер, причём такой плеймейкер необычный, в том смысле, что он нападающего может сыграть. Это как российский а-ля Месси, потому что Месси — он же не чистый форвард, а такой блуждающий», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов сравнил атаку «Локомотива» при Воробьёве и Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android