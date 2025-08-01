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«Вынос поближе к премиальным». Защитник «Спартака» Кострома — о курьёзном голе «Родине»

«Вынос поближе к премиальным». Защитник «Спартака» Кострома — о курьёзном голе «Родине»
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Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных прокомментировал курьёзный гол в матче 2-го тура Лиги PARI с московской «Родиной» (2:1).

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Гейе – 37'     1:1 Тлехугов – 48'     1:2 Немченко – 63'     1:3 Жилмостных – 84'    

«Это был больше вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным (смеётся). Если бы на меня направили камеру, увидели бы, что я сам удивился и не понимал, что происходит. Только потом пришло осознание. Партнёры по команде говорили: «Капец ты фартовый!» Тренер тоже удивился: «Ты ещё и так умеешь забивать?» Я, конечно, мечтал забить с центра поля, но думал, что это произойдёт по-другому. Вратаря «Родины» жаль. Я просто не понял, что произошло: то ли он потерял мяч, то ли его ослепило», — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео доступно на странице Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте».

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