«Вынос поближе к премиальным». Защитник «Спартака» Кострома — о курьёзном голе «Родине»

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных прокомментировал курьёзный гол в матче 2-го тура Лиги PARI с московской «Родиной» (2:1).

«Это был больше вынос — подальше от ворот, поближе к премиальным (смеётся). Если бы на меня направили камеру, увидели бы, что я сам удивился и не понимал, что происходит. Только потом пришло осознание. Партнёры по команде говорили: «Капец ты фартовый!» Тренер тоже удивился: «Ты ещё и так умеешь забивать?» Я, конечно, мечтал забить с центра поля, но думал, что это произойдёт по-другому. Вратаря «Родины» жаль. Я просто не понял, что произошло: то ли он потерял мяч, то ли его ослепило», — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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