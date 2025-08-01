«Мы заработали большие деньги». В «Ливерпуле» оценили продажу Луиса Диаса в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о продаже вингера Луиса Диаса в мюнхенскую «Баварию». О переходе колумбийца в мюнхенский клуб «красные» объявили 30 июля.

«Луис — игрок, с которым мы выиграли АПЛ, и есть причина, по которой мы выиграли турнир с ним, потому что он очень хороший игрок. В некоторой степени всегда грустно видеть, как уходит такой человек. Но, с другой стороны, мы продали его за большие деньги, и, как вы, вероятно, знаете, этот футбольный клуб на протяжении многих лет привлекает невероятных игроков, но часть стратегии также заключается в том, что время от времени нам приходится кого-то продавать.

Я считаю, что мы провели отличную сделку, пригласив Лучо на несколько лет, а затем продав его с очень хорошей прибылью», — приводит слова Слота The Athletic.