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Игрок «Спартака» Кострома: в ближайшие годы жду от команды победы в Кубке и выхода в РПЛ

Игрок «Спартака» Кострома: в ближайшие годы жду от команды победы в Кубке и выхода в РПЛ
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Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных оценил перспективы клуба. Этот сезон команда начала в Лиге PARI.

— Как в целом оценишь проект костромского «Спартака»?
— Очень амбициозный, есть все условия для футболистов, ставятся самые высокие цели. Я пришёл в команду прошлым летом и был приятно удивлён базой и отношением на тренировках. На фоне белгородского «Салюта» и курского «Авангарда» база выделяется.

— Чего ждёшь от клуба в ближайшие годы?
— В ближайшее годы жду победы в Кубке и выхода в РПЛ — можно даже через стыковые матчи, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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