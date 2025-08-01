Игрок «Спартака» Кострома: в ближайшие годы жду от команды победы в Кубке и выхода в РПЛ

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных оценил перспективы клуба. Этот сезон команда начала в Лиге PARI.

— Как в целом оценишь проект костромского «Спартака»?

— Очень амбициозный, есть все условия для футболистов, ставятся самые высокие цели. Я пришёл в команду прошлым летом и был приятно удивлён базой и отношением на тренировках. На фоне белгородского «Салюта» и курского «Авангарда» база выделяется.

— Чего ждёшь от клуба в ближайшие годы?

— В ближайшее годы жду победы в Кубке и выхода в РПЛ — можно даже через стыковые матчи, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.