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Жилмостных: поле в Костроме не позволяет играть в нормальный футбол, «Факел» нас не удивил

Жилмостных: поле в Костроме не позволяет играть в нормальный футбол, «Факел» нас не удивил
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Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных высказался о старте команды в Лиге PARI.

— Как оценишь свой и команды дебют в Первой лиге?
— Пока сложно что-то судить. Но футбол здесь быстрее, соперники не прощают, как во Второй лиге.

— Вы начали с «Факела», который ещё пару месяцев назад играл в РПЛ. Контраст в уровне сразу ощутили?
— На стадионе «Урожай» все команды играют так же, как и мы, в силовой футбол. Местное поле не позволяет играть в нормальный футбол. Нельзя сказать, что «Факел» нас как-то удивил, — они не показали в полной мере свой уровень, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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