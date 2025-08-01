Жилмостных: поле в Костроме не позволяет играть в нормальный футбол, «Факел» нас не удивил

Защитник костромского «Спартака» Денис Жилмостных высказался о старте команды в Лиге PARI.

— Как оценишь свой и команды дебют в Первой лиге?

— Пока сложно что-то судить. Но футбол здесь быстрее, соперники не прощают, как во Второй лиге.

— Вы начали с «Факела», который ещё пару месяцев назад играл в РПЛ. Контраст в уровне сразу ощутили?

— На стадионе «Урожай» все команды играют так же, как и мы, в силовой футбол. Местное поле не позволяет играть в нормальный футбол. Нельзя сказать, что «Факел» нас как-то удивил, — они не показали в полной мере свой уровень, — сказал Жилмостных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.