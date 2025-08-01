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Ковтун: у Самошникова есть желание перебраться в «Спартак» и проявить себя

Ковтун: у Самошникова есть желание перебраться в «Спартак» и проявить себя
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о переходе Жедсона Фернандеша в стан красно-белых. Также он порассуждал о возможном трансфере Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».

«Если Жедсона купили, такова позиция руководства клуба и пожелания тренерского штаба. Главное, чтобы игрок усилил игру «Спартака». Увидим в матчах, как он себя проявит.

Насчёт возможного приобретения Самошникова даже не знаю… Это игрок на крайнюю позицию. Он довольно мобильный, атакующий. На данный момент на этой позиции в «Спартаке» есть игроки. Самошников пока не получает игровое время в «Локомотиве». Наверное, у него есть желание перебраться в «Спартак» и проявить себя. Он парень с характером», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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