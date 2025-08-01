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«Он рисковал». Бубнов оценил эпизод с пинком Баринова Глебову

«Он рисковал». Бубнов оценил эпизод с пинком Баринова Глебову
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об эпизоде в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Локомотив» (2:1), в котором полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов пнул игрока соперника Кирилла Глебова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Это нормально, правда, он рисковал. С учётом того, что у нас на VAR сейчас судьи не всегда адекватные.

Во-первых, там это легко было. Там что ногой, что рукой можно было ему по заднице. Он, кстати, так прореагировал, когда этот удар последовал, он чувствовал, что ногой, резко обернулся: «Что там за щенок бьёт?» (Смеётся). Баринов его как бы поощрил, молодец, и между делом, может быть, к нам перейдёшь (смеётся). Здесь самое главное, чтобы это и судьи понимали, потому что за такой жест могут карточку жёлтую дать совершенно ненужную», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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Комментарии
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