«Он рисковал». Бубнов оценил эпизод с пинком Баринова Глебову

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об эпизоде в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Локомотив» (2:1), в котором полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов пнул игрока соперника Кирилла Глебова.

«Это нормально, правда, он рисковал. С учётом того, что у нас на VAR сейчас судьи не всегда адекватные.

Во-первых, там это легко было. Там что ногой, что рукой можно было ему по заднице. Он, кстати, так прореагировал, когда этот удар последовал, он чувствовал, что ногой, резко обернулся: «Что там за щенок бьёт?» (Смеётся). Баринов его как бы поощрил, молодец, и между делом, может быть, к нам перейдёшь (смеётся). Здесь самое главное, чтобы это и судьи понимали, потому что за такой жест могут карточку жёлтую дать совершенно ненужную», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».