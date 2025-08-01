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«Меня всё устраивает». Де Йонг заявил о желании заключить новый контракт с «Барселоной»

«Меня всё устраивает». Де Йонг заявил о желании заключить новый контракт с «Барселоной»
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Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми. Действующее соглашение хавбека с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Я ещё не продлил контракт, иначе вы [журналисты] бы уже знали об этом. Но меня всё устраивает в «Барсе», а «Барса», насколько я знаю, довольна мной, поэтому в конечном итоге я продлю соглашение», – приводит слова де Йонга ESPN.

28-летний полузащитник выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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