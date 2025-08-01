Юрий Ковтун: «Краснодар» будет рвать и метать в матче с «Динамо»

Бывший российский футболист Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра пройдёт в эту субботу, 2 августа, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало игры — в 20:30 мск.

«Краснодару» нужны очки для уверенности. После чемпионского сезона в игре у них что-то не срабатывает. В игре что-то создают, но очки не набирают. «Краснодар» будет рвать и метать. «Динамо» тоже не надо терять очки. Команде надо доказывать свою состоятельность в борьбе за чемпионство. В этом сезоне на кону у «Динамо» стоит многое», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.