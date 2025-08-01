«Кокорин замочил, что уровень российского чемпионата очень низкий». Бубнов — о Шпилевском

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского. На старте сезона команда проиграла три матча с общим счётом 0:6.

«Такое впечатление, что он вообще не знал уровень российского чемпионата, и не знал вообще, куда он идёт. И вот это в сумме сейчас, когда он с этим со всем столкнулся, потому что у них там состав неплохой, а здесь ещё Кокорин замочил, что уровень российского чемпионата очень низкий (смеётся). А деньги хорошие, я так думаю, да. Это серьёзный шаг для руководства. Затягивать нельзя. Чем вы дальше будете затягивать, тем будет всё хуже и хуже», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».