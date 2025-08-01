Лусиано ответил, насколько удобно ему играть в паре с Соболевым

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос, насколько удобно ему играть в паре с Александром Соболевым. Аргентинец заявил, что адаптирован к любому амплуа — он может сыграть как в одного нападающего, так и в двух.

— В матче с «Ахматом» вы играли в паре с Соболевым. Как вам удобнее играть: самому на острие атаки или действовать немного в оттяжке?

— Мне удобно играть на любой из этих позиций. У меня есть опыт игры в разных ролях в линии атаки. Самое главное — быть поближе к штрафной, поближе к воротам. А так есть опыт игры и чистой «девяткой», и в паре, и на фланге. Думаю, это даёт тренерскому штабу еще больше вариативности в плане того, как меня использовать на поле. Со своей стороны готов помогать на любой позиции, куда меня поставят, — цитирует Лусиано пресс-служба «Зенита».