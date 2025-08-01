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Семак ответил на вопрос о Глушенкове перед матчем «Зенита» с ЦСКА

Семак ответил на вопрос о Глушенкове перед матчем «Зенита» с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о положении в команде Максима Глушенкова перед матчем 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. По итогам прошлого матча чемпионата Семак публично раскритиковал игру Глушенкова — футболист был заменён в перерыве. После этого отец Максима в СМИ предупредил, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.

— В последнее время активно обсуждают Глушенкова. В частности, ваше решение заменить его в перерыве матча с «Рубином». За Макса заступился его отец. Вы видите Глушенкова как основного или запасного игрока?
— Мы даём играть всем игрокам, кто есть в команде. В составе выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. Что касается Максима, то у нас абсолютно здоровая конкуренция. Максим готов — он играет. Готов любой другой футболист — он играет. Для журналистов имеет значение резонанс, а для нас, тренеров, имеют значение исключительно игровые качества и состояние игроков, отталкиваясь от соперника, против которого мы играем, и от хода конкретного матча. Есть игроки, которым удобнее играть на пространстве. Другие лучше смотрятся при плотной игре. Поэтому здесь по многим нюансам мы смотрим, кто и сколько играет, — сказал Семак на пресс-конференции.

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