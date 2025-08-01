«Тоттенхэм» отправил нападающего в аренду в «Рейнджерс»

Английский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Майки Мура в аренду в шотландский «Рейнджерс».

«Майки Мур присоединился к «Рейнджерс» на правах аренды на сезон-2025/2026. Присоединившись к нам в семилетнем возрасте, форвард продвинулся по карьере и помог нашим командам до 17 и до 18 лет завоевать дубль в Кубке Премьер-лиги в сезоне-2022/2023.

В мае 2024 года он дебютировал за основную команду в матче с «Манчестер Сити», став самым молодым игроком, который когда-либо выходил на поле в матчах Премьер-лиги. На сегодняшний день 17-летний футболист провёл 21 матч за основную команду во всех турнирах, забив один гол», — написано в сообщении клуба.