«Ливерпуль» презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон

Пресс-служба английского «Ливерпуля» показала, как будет выглядеть домашний комплект формы «красных» в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором мерсисайдцев с этого лета выступает известная немецкая компания adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Напомним, «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии. Возглавляет команду нидерландский специалист Арне Слот. Новый сезон английской Премьер-лиги мерсисайдцы начнут матчем с «Борнмутом». Игра пройдёт 15 августа на стадионе «Энфилд». Начало — в 22:00 мск.

Отметим, что этим летом «Ливерпуль» приобрёл немецкого полузащитника Флориана Вирца у «Байера». Сообщалось, что мерсисайдцы заплатили леверкузенскому клубу за футболиста около € 130 млн.