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Александр Бубнов дал совет руководству «Пари Нижний Новгород»

Александр Бубнов дал совет руководству «Пари Нижний Новгород»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что руководству «Пари Нижний Новгород» следует пригласить Игоря Осинькина на пост главного тренера.

«Надо срочно с Осинькиным говорить. Пока время есть ещё, и он и к той селекции, которая есть, ещё может добавить, потому что там Ларин поможет ему. Они могут спастись, но спастись как — напрямую не вылететь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В настоящий момент «Пари Нижний Новгород» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский. Команда проиграла три матча во всех турнирах на старте сезона с общим счётом 0:6. «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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