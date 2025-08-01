Александр Бубнов дал совет руководству «Пари Нижний Новгород»

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что руководству «Пари Нижний Новгород» следует пригласить Игоря Осинькина на пост главного тренера.

«Надо срочно с Осинькиным говорить. Пока время есть ещё, и он и к той селекции, которая есть, ещё может добавить, потому что там Ларин поможет ему. Они могут спастись, но спастись как — напрямую не вылететь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В настоящий момент «Пари Нижний Новгород» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский. Команда проиграла три матча во всех турнирах на старте сезона с общим счётом 0:6. «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.