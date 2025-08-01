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Форвард «Зенита» Лусиано поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Форвард «Зенита» Лусиано поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Лусиано, чего ожидаете от матча с ЦСКА? Соперник сложный, но игра домашняя.
— Ожидания традиционные. Как всегда, хочется провести хороший матч, показать хороший футбол. Доминировать, создавать моменты и реализовывать их, радовать болельщиков, как и во всех домашних матчах, — сказал Лусиано Гонду на пресс-конференции «Зенита».

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