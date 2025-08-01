Форвард «Зенита» Лусиано поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

— Лусиано, чего ожидаете от матча с ЦСКА? Соперник сложный, но игра домашняя.

— Ожидания традиционные. Как всегда, хочется провести хороший матч, показать хороший футбол. Доминировать, создавать моменты и реализовывать их, радовать болельщиков, как и во всех домашних матчах, — сказал Лусиано Гонду на пресс-конференции «Зенита».