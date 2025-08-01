Защитник ЦСКА Дивеев: Кисляк заиграл бы в «Фенербахче»

Защитник московского ПФК ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новости о том, что молодой игрок армейской команды Матвей Кисляк стал предметом интереса турецкого «Фенербахче».

— Не было страшно, когда читал новости об интересе к Матвею Кисляку от турецкого «Фенербахче»?

— Был рад, что в Европе уже за него готовы отдать столько денег. Думаю, он смог бы там играть. Кисляк очень работоспособный парень, который не любит сидеть на банке. Матвей отлично открывается между линий и разворачивает игру, он не боится играть под давлением, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.