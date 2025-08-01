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Бубнов сравнил Скопинцева и Кутицкого в «Динамо» Москва

Бубнов сравнил Скопинцева и Кутицкого в «Динамо» Москва
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Бывший футболист Александр Бубнов сравнил защитников московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева и Александра Кутицкого.

«Я Скопинцева критиковал — паника, суета там туда-сюда, но если смотреть его на позиции крайнего защитника и смотреть Кутицкого, то ясно, что он [Скопинцев] сильнее. По функционалу. Кутицкий же так не играет в атаке. Он помощнее, однако сейчас этого недостаточно. Больше того, на мой взгляд, Скопинцева можно использовать как крайнего полузащитника. Потому что он, во-первых, функционал хороший, он выносливый. Потом, если один в один его оставить, он обведёт. И он и передачу может отдать, и даже забить может», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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