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Миранчук — о Батракове: это в РПЛ разжуют и в рот положат, а в Европе сюсюкаться не будут

Миранчук — о Батракове: это в РПЛ разжуют и в рот положат, а в Европе сюсюкаться не будут
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук высказался о хавбеке московского «Локомотива» Алексее Батракове. Миранчук полагает, что если Батраков перейдёт в европейский клуб, то столкнётся с определёнными сложностями.

«Ещё в молодёжке «Локомотива» я заметил Лёшу и его светлую голову. Сейчас пришло его время, берёт своё по максимуму. Но как наш игрок — неважно, молодой или нет, — поведёт себя в быту, в коллективе? С этой точки зрения в Европе непросто. В России всё-таки тебе объяснят, покажут, разжуют и в рот положат. А там так не будут сюсюкаться. Такая уж реальность. Русские в РПЛ ну не то что в золотой клетке, но за границей нам нужен стержень», — приводит слова Миранчука Sport24.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Алексей принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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