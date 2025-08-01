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Голкипер «Баварии» Ульрайх сообщил, что его сын ушёл из жизни после тяжёлой болезни

Голкипер «Баварии» Ульрайх сообщил, что его сын ушёл из жизни после тяжёлой болезни
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Голкипер немецкой «Баварии» Свен Ульрайх рассказал, что его сын умер после продолжительной болезни.

«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжёлой болезни.

Решение сделать это публичным сейчас невероятно тяжело для нас, однако это важный шаг для нас как семьи, чтобы прояснить ситуацию для окружающих и для общественности. Вместе с нашей дочерью мы сейчас пытаемся шаг за шагом вернуться к жизни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и футбольному клубу «Бавария» за их тактичность и огромную поддержку в течение последних нескольких месяцев – это очень много для нас значит.

Мы просим общественность и представителей СМИ быть внимательными и уважать нашу частную жизнь. Просим вас воздержаться от дальнейших запросов и заявлений. Лиза и Свен», — написал Ульрайх в социальной сети.

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