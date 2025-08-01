Форвард «Зенита» Лусиано Гонду оценил свои кондиции перед матчем с ЦСКА
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своём состоянии в преддверии матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Вы провели почти полный матч против «Ахмата» в Кубке. Насколько готовы сыграть 90 минут спустя несколько дней?
— Всё в порядке. Да, действительно было несколько матчей подряд, не так много времени между ними прошло, но при этом достаточно времени для восстановления. Чувствую себя отлично, готов быть полезным команде, — цитирует Гонду официальный сайт «Зенита».
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