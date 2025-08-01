Форвард «Зенита» Лусиано Гонду оценил свои кондиции перед матчем с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своём состоянии в преддверии матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

— Вы провели почти полный матч против «Ахмата» в Кубке. Насколько готовы сыграть 90 минут спустя несколько дней?

— Всё в порядке. Да, действительно было несколько матчей подряд, не так много времени между ними прошло, но при этом достаточно времени для восстановления. Чувствую себя отлично, готов быть полезным команде, — цитирует Гонду официальный сайт «Зенита».