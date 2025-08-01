Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это долгосрочный проект». В «Ливерпуле» оценили переход Флориана Вирца

«Это долгосрочный проект». В «Ливерпуле» оценили переход Флориана Вирца
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о приобретении универсального полузащитника Флориана Вирца из «Байера». Сообщалось, что мерсисайдцы заплатили леверкузенскому клубу за футболиста около € 130 млн.

«Да, это многое говорит о том, на каком этапе развития находится «Ливерпуль» как клуб. Мы не просто думаем: «Давайте купим полузащитника». Это долгосрочный проект. Именно так клуб работал на протяжении нескольких лет: мы нацеливались на конкретного игрока, который, по нашему мнению, мог бы усилить команду и привнести в неё что-то новое. Затем мы пытались его заполучить.

С Флорианом всё получилось довольно удачно, потому что теперь он с нами», — приводит слова Слота The Athletic.

Материалы по теме
Фото
«Ливерпуль» презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android