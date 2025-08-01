«Это долгосрочный проект». В «Ливерпуле» оценили переход Флориана Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о приобретении универсального полузащитника Флориана Вирца из «Байера». Сообщалось, что мерсисайдцы заплатили леверкузенскому клубу за футболиста около € 130 млн.

«Да, это многое говорит о том, на каком этапе развития находится «Ливерпуль» как клуб. Мы не просто думаем: «Давайте купим полузащитника». Это долгосрочный проект. Именно так клуб работал на протяжении нескольких лет: мы нацеливались на конкретного игрока, который, по нашему мнению, мог бы усилить команду и привнести в неё что-то новое. Затем мы пытались его заполучить.

С Флорианом всё получилось довольно удачно, потому что теперь он с нами», — приводит слова Слота The Athletic.