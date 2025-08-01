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«Челси» отправил защитника в аренду в «Страсбург»

«Челси» отправил защитника в аренду в «Страсбург»
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Английский «Челси» на официальном сайте объявил о переходе защитника Мамаду Сарра во французский «Страсбург» на правах сезонной аренды.

«Центральный защитник перешёл к «синим» из Лиги 1 в июне и был включён в состав нашей команды на клубный чемпионат мира.

Сарр — игрок сборной Франции в возрасте до 20 лет, дебютировал в составе «Челси» в матче с тунисским «Эсперансом» и был в заявке команды на каждый матч на пути к победе в чемпионате мира.

Мы с нетерпением ждём возможности следить за развитием Мамаду и поддерживать его на протяжении всего срока аренды. Удачи, Мамаду!» — написано в сообщении клуба.

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