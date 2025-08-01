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Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос о шансах топ-клубов Мир РПЛ на чемпионство в сезоне-2025/2026.

«Пока мало оснований для того, чтобы говорить о чемпионстве «Зенита» в этом сезоне. Проведено не так много матчей. Но и о «Краснодаре» тоже нельзя так чётко говорить. У «Локомотива» довольно оптимистично начался сезон. Думаю, у «Краснодара» есть информация, над чем им надо работать. Команда уже потеряла очки в необязательных матчах. Хотя в матче с «Локомотивом» была очевидная ошибка в эпизоде с Батраковым», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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