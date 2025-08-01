«Сандерленд» объявил о переходе нидерландского голкипера Руфса

Английский «Сандерленд» подписал контракт с голкипером Робином Руфсом. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«22-летний вратарь переходит из нидерландского клуба «НЕК Неймеген» за нераскрытую сумму и подписывает пятилетний контракт на «Стэдиум оф Лайт». До перехода в «Уирсайд» Руфс провёл выдающийся сезон в Эредивизии, проведя 32 матча и 10 раз сыграв «на ноль». Его выступления сыграли ключевую роль в успешной кампании клуба, который, заняв восьмое место, обеспечил себе место в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2025/2026.

Руфс также проявил себя на международной арене, сыграв 10 матчей за сборную Нидерландов до 21 года, в том числе пять на чемпионате Европы 2025 года, когда «оранжевые» дошли до полуфинала», — написано в сообщении клуба.