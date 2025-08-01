Бышовец раскритиковал судейство в матче РПЛ «Спартак» — «Балтика»
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Известный российский тренер Анатолий Бышовец раскритиковал судейство в матче 2-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Матч «Спартака» оставляет удручающее впечатление. Судья с первых минут открывает ящик Пандоры, и матч превращается в гладиаторское сражение на футбольном поле. Есть над чем подумать. Но в начале сезона всегда есть издержки. Вопрос, какие выводы сделают тренеры», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.
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