Бышовец раскритиковал судейство в матче РПЛ «Спартак» — «Балтика»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец раскритиковал судейство в матче 2-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» (0:3).

«Матч «Спартака» оставляет удручающее впечатление. Судья с первых минут открывает ящик Пандоры, и матч превращается в гладиаторское сражение на футбольном поле. Есть над чем подумать. Но в начале сезона всегда есть издержки. Вопрос, какие выводы сделают тренеры», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.