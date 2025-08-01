«Атлетико» сообщил об уходе Моуриньо, права на которого обратно выкупил у «Алавеса»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника Сантьяго Моуриньо в «Вильярреал». Ранее «Атлетико» воспользовался опцией обратного выкупа прав на футболиста, чтобы вернуть его из «Алавеса».

«23-летний центральный защитник перешёл в наш клуб летом 2023 года из «Расинга» Монтевидео и в том сезоне выступал на правах аренды за «Сарагосу», где провёл 28 матчей. В прошлом сезоне он выступал за «Алавес», за который провёл 27 матчей в Ла Лиге. Мы желаем Сантьяго Моуриньо удачи на этом новом этапе его профессиональной карьеры», — написано в заявлении мадридского клуба.