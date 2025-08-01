Олег Романцев: от курса борьбы за чемпионство «Спартак» не отступит

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые будут бороться за чемпионство в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 2-го тура чемпионата России «Спартак» потерпел разгромное поражение от калининградской «Балтики» (0:3).

«После поражения от «Балтики» некоторые болельщики стали предсказывать «Спартаку» незавидную судьбу в сезоне. Меня тоже очень расстроила эта обидная осечка. Но спешить с выводами после одной неудачи, да ещё в самом начале чемпионата, и опускать руки — не по-спартаковски. Уверен, что и с командой этого не произойдёт — не в её это характере. И от курса борьбы за чемпионство она не отступит», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.