Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Романцев: от курса борьбы за чемпионство «Спартак» не отступит

Олег Романцев: от курса борьбы за чемпионство «Спартак» не отступит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев уверен, что красно-белые будут бороться за чемпионство в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 2-го тура чемпионата России «Спартак» потерпел разгромное поражение от калининградской «Балтики» (0:3).

«После поражения от «Балтики» некоторые болельщики стали предсказывать «Спартаку» незавидную судьбу в сезоне. Меня тоже очень расстроила эта обидная осечка. Но спешить с выводами после одной неудачи, да ещё в самом начале чемпионата, и опускать руки — не по-спартаковски. Уверен, что и с командой этого не произойдёт — не в её это характере. И от курса борьбы за чемпионство она не отступит», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде.

Материалы по теме
Жедсон Фернандеш оценил стадион «Спартака» после перехода в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android