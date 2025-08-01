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Семак объяснил, почему Кассьерра — основной форвард «Зенита» на старте сезона

Семак объяснил, почему Кассьерра — основной форвард «Зенита» на старте сезона
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу выбора основного нападающего в новом сезоне. Он объяснил, почему в первых матчах предпочтение отдавалось Матео Кассьерре.

— Вопрос по Матео Кассьерре. Он начал чемпионат в качестве основного нападающего. Не могли бы вы объяснить, почему выбор делается именно в его пользу, а не, например, Лусиано?
— Совокупность причин. В первом туре чемпионата мы, конечно, отталкиваемся от того, кто и как провёл матчи на предсезонной подготовке и как играет соперник. И по той игре, которая нас ожидала, предпочтение было дано Матео. Вышел — забил, вышел во втором матче, тоже забил. Есть наш выбор, он абсолютно оправдан. Поэтому на сегодняшний день Матео смотрится хорошо, а Лусиано сейчас набирает. По матчам предсезонной подготовки он тяжеловато входил в сезон, набирал свою лучшую форму. Сейчас провёл игровое время прекрасно, особенно первый тайм в выездном матче против «Ахмата», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

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