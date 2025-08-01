«Ситуация понятна». Семак — об интересе «Аль-Насра» к Луису Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что саудовский «Аль-Наср» может предложить сине-бело-голубым € 70 млн за полузащитника Луиса Энрике. Ранее об этом сообщал журналист Жорже Никола.

«По поводу Луиса Энрике ситуация понятна. В прессе было озвучено, но никакой конкретики нет. Предложения официального нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В составе «Зенита» Энрике в 15 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи, контракт между сторонами подписан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее бразилец, помимо «Ботафого», выступал за испанский «Бетис» и бразильский «Флуминенсе».