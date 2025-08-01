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Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ сезона-2025/2026
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Так, центральный матч тура «Зенит» — ЦСКА рассудит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

2 августа (суббота)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (понедельник)

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

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