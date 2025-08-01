19-летний полузащитник «Челси» продолжит карьеру в «Хаддерсфилде» на правах аренды

Английский «Челси» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Лео Кастлдина в аренду в «Хаддерсфилд Таун».

«Сезон-2025/2026 Лео Кастлдин проведёт на правах аренды в «Хаддерсфилд Таун». 19-летний футболист выступал за «Челси» с 15-летнего возраста и дебютировал за основную команду в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро» в январе 2024 года, в котором команда одержала победу.

После перехода в «Хаддерсфилд», выступающий в Лиге 1, Кастлдин проведет второй сезон в аренде в своей карьере до конца сезона. Предыдущую кампанию он провёл на правах аренды в Лиге 1 за «Шрусбери Таун».

Мы продолжим следить за его развитием и поддерживать его в предстоящем сезоне. Удачи, Лео!» — написано в сообщении клуба.