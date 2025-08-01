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«Несусветная глупость!» В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Кассьерры в «Севилью»

«Несусветная глупость!» В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Кассьерры в «Севилью»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак публично отреагировал на слухи о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в «Севилью». Ранее в испанских СМИ появилась новость, что петербуржцы хотят отдать форварда в аренду из-за его высокой зарплаты.

«По Матео Кассьерре — это вообще несусветная глупость. Думаю, даже внимания не нужно обращать, когда пишут, что готовы отпустить, и он готов уйти. Ну это же чушь! Как можно такое рассматривать? Это основной игрок нашей команды, который играет и забивает, а мы пытаемся его трудоустроить, да ещё и платить зарплату… Это же, мне кажется, какой-то верх. Даже непрофессионально задавать вопрос на этот счёт, потому что это чушь полнейшая», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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